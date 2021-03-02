Центральний захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш знає, де потрібно черпати мотивацію для нових перемог.

"Ми просто будемо продовжувати рухатися тим самим шляхом. Зараз команда готується до наступної гри, не думаючи ні про що інше. Наш найлютіший ворог – це ми самі.

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Команді просто потрібно підтримувати правильний менталітет і продовжувати рухатися до своєї мети", – наводить слова Діаша Goal.

Нагадаємо, Манчестер Сіті може похизуватися переможною серією з 20 останніх матчів у всіх турнірах. Підопічні Хосепа Гвардіоли зберігають шанси виграти усі 4 турніри, в яких беруть участь: АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок ліги.

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