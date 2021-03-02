Центральный защитник Манчестер Сити Рубен Диаш знает, где нужно черпать мотивацию для новых побед.

"Мы просто будем продолжать двигаться тем же путем. Сейчас команда готовится к следующей игре, не думая ни о чем другом. Наш злейший враг – это мы сами.

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Команде просто нужно поддерживать правильный менталитет и продолжать двигаться к своей цели", – приводит слова Диаша Goal.

Напомним, Манчестер Сити может похвастаться победной серией из 20 последних матчей во всех турнирах. Подопечные Хосепа Гвардиолы сохраняют шансы выиграть все 4 турнира, в которых принимают участие: АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги.

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