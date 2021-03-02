Диаш назвал злейшего врага Манчестер Сити на остаток сезона
Центральный защитник Манчестер Сити Рубен Диаш знает, где нужно черпать мотивацию для новых побед.
"Мы просто будем продолжать двигаться тем же путем. Сейчас команда готовится к следующей игре, не думая ни о чем другом. Наш злейший враг – это мы сами.
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Команде просто нужно поддерживать правильный менталитет и продолжать двигаться к своей цели", – приводит слова Диаша Goal.
Напомним, Манчестер Сити может похвастаться победной серией из 20 последних матчей во всех турнирах. Подопечные Хосепа Гвардиолы сохраняют шансы выиграть все 4 турнира, в которых принимают участие: АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги.
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