Сенегал U-20 стартував з перемоги над Нігерією в першому матчі групового етапу Кубка Африки. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

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Сенегал U-20 – Нігерія U-20 – 1:0

Гол: Файє, 40

Молодіжний Кубок африканських націй стартував успішно для Сенегалу, який мінімально переміг Нігерію. У першому таймі моментів виникало дуже мало, але на 40 хвилині Сенегал повів у рахунку. Це Самба Діалло, який вивів команду на гру з капітанською пов'язкою, отримав дальню передачу, притримав м'яч та викотив партнеру на лінію штрафного. Голкіпер впорався з ударом, але Файє встиг першим на добивання.

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По перерві Ламін міг подвоїти перевагу, але його удару в ближній кут бракувало точності. Пробував забити і Діалло, який головою в стрибку вистрибнув з-за спини захисника. Нігерія спробувала організувати фінальний штурм, але Сенегал втримав перемогу.

Таким чином, Сенегал U-20 очолив групу A, набравши перші 3 очки. Єгипет та Мозамбік розійшлись миром (по 1 пункту), а Нігерія наразі останньою. Додамо, що Самба Діалло отримав нагороду найкращому гравцю зустрічі.

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