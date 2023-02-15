Вінгер Динамо Самба Діалло долучився до перемоги збірної Сенегалу U-20 над однолітками з Тунісу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Товариський матч

Туніс U-20 – Сенегал U-20 – 1:2

Голи: Сауді, 14 – С. Діалло, 2 (пен), А. Діалло, 46

Сенегал вже на 2 хвилині зустрічі заробив пенальті – захисник тунісців зіграв рукою в штрафному. Самба Діалло реалізував 11-метровий. Динамівець міг оформити дубль, коли партнер вивів його фактично віч-на-віч з зони лівого інсайду, але потужний удар низом прийняла на себе стійка.

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Туніс відігрався на 14 хвилині – Сауді замкнув подачу з кутового. Досить швидко саме тунісці могли забити другий свій м'яч, але не реалізували перспективну атаку. Другий тайм розпочався з гола Сенегалу – Самба Діалло навісив з лівого флангу, а Амаду Діалло замкнув передачу в штрафному.