Діалло оформив гол та асист за молодіжну збірну – відео результативних дій вінгера Динамо
Вінгер Динамо Самба Діалло долучився до перемоги збірної Сенегалу U-20 над однолітками з Тунісу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Товариський матч
Туніс U-20 – Сенегал U-20 – 1:2
Голи: Сауді, 14 – С. Діалло, 2 (пен), А. Діалло, 46
Сенегал вже на 2 хвилині зустрічі заробив пенальті – захисник тунісців зіграв рукою в штрафному. Самба Діалло реалізував 11-метровий. Динамівець міг оформити дубль, коли партнер вивів його фактично віч-на-віч з зони лівого інсайду, але потужний удар низом прийняла на себе стійка.
Діалло знову запалив у збірній – вінгер Динамо оформив гол та асист
Туніс відігрався на 14 хвилині – Сауді замкнув подачу з кутового. Досить швидко саме тунісці могли забити другий свій м'яч, але не реалізували перспективну атаку. Другий тайм розпочався з гола Сенегалу – Самба Діалло навісив з лівого флангу, а Амаду Діалло замкнув передачу в штрафному.