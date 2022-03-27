Київський клуб через війну може втратити чергового футболіста.

Сенегальського півзахисника Динамо Самбу Діалло у суботу, 26 березня, помітили у спортцентрі Роберт-Гербін, де тренується французький Сент-Етьєн, повідомляє Sainte Inside.

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За даними джерела, відразу декілька європейських топ-клубів активно стежать за 19-річним футболістом і готові перехопити зірку Динамо.

Нагадаємо, оскільки за правилами ФІФА гравці з чемпіонату України можуть продовжити кар'єру в інших командах, у разі пропозиції Діалло матиме можливість змінити клубну прописку.

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