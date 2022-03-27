Диалло заметили на тренировочной базе Сент-Этьена – за звездочкой Динамо охотятся сразу несколько топ-клубов
Киевский клуб из-за войны может потерять очередного футболиста.
Сенегальский полузащитник Динамо Самба Диалло в субботу, 26 марта, был замечен в спортцентре Роберт-Гербин, где тренируется французский Сент-Этьен, сообщает Sainte Inside.
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По данным источника, сразу несколько европейских топ-клубов активно следят за 19-летним футболистом и готовы перехватить звезду Динамо.
Напомним, поскольку по правилам ФИФА игроки из чемпионата Украины могут продолжить карьеру в других командах, в случае предложения Диалло будет иметь возможность сменить клубную прописку.
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