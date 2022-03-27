Діалло поки не планує втечу з Динамо – реальні причини візиту зірочки у Францію
Говорити про відхід вінгера Самби Діалло з Динамо поки зарано.
Сенегалець справді відвідував базу Сент-Етьєна, однак про трансфер поки не йдеться, інформує But.
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Діалло просто хотів відвідати своїх земляків зі складу "зелених"– Ель-Хаджі Дьє і Бубакара Фолла. Підписати молодого вінгера буде не так просто, адже його контракт з Динамо розрахований до 2026 року. Низка європейських клубів зберігають інтерес до 19-річного гравця – це Борусія Д, Ман Сіті, Барселона і Ренн.
Нагадаємо, Діалло став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА. У 6 матчах групового етапу сенегалець оформив 5 голів.
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