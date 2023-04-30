Ді Марія пропустить поєдинок Серії А – зірка Ювентуса схитрив щодо травми
21:16 - Читать на русском
Півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія не зіграє у матчі 32-го туру Серії А проти Болоньї.
Ді Марія зазнав забою щиколотки, через що не допоможе "Старій Синьйорі" в сьогоднішньому матчі проти Болоньї, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Цікаво, що Анхель повідомив про пошкодження лише тоді, коли дізнався, що не вийде у стартовому складі на гру. До слова, контракт аргентинця завершується вже майбутнього літа.
У поточному сезоні Ді Марія зіграв за Ювентус у 32 матчах, в яких відзначився 8 голами та 7 результативними передачами.
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