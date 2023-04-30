Півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія не зіграє у матчі 32-го туру Серії А проти Болоньї.

Ді Марія зазнав забою щиколотки, через що не допоможе "Старій Синьйорі" в сьогоднішньому матчі проти Болоньї, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Ви лайно, ви все одно фінішуєте шостими": Аллегрі вибухнув після поразки Ювентуса від Інтера

Цікаво, що Анхель повідомив про пошкодження лише тоді, коли дізнався, що не вийде у стартовому складі на гру. До слова, контракт аргентинця завершується вже майбутнього літа.

У поточному сезоні Ді Марія зіграв за Ювентус у 32 матчах, в яких відзначився 8 голами та 7 результативними передачами.

Інтер вибив Ювентус і вийшов у фінал Кубка Італії – Аллегрі знову замучив К'єзу експериментами