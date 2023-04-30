Полузащитник Ювентуса Анхель Ди Мария не сыграет в матче 32-го тура Серии А против Болоньи.

Ди Мария получил ушиб лодыжки, из-за чего не поможет "Старой Синьоре" в сегодняшнем матче против Болоньи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Интересно, что Анхель сообщил о повреждении только тогда, когда узнал, что не выйдет в стартовом составе на игру. К слову, контракт аргентинца завершается уже будущим летом.

В текущем сезоне Ди Мария сыграл за Ювентус в 32 матчах, в которых отметился 8 голами и 7 результативными передачами.

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