Український захисник Евертона Віталій Миколенко розповів, як осідався на Туманному Альбіоні після трансферу з Динамо.

"Ми тільки переїхали й тоді якраз пограбували Канселу та Лінделефа. Ми приїхали до Зіни в гості, вони розповідали ці історії, а ми якраз зняли дім і попросили зробити охорону.

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Там пароль для охорони ще залишився від старих власників і ми хотіли, щоб нам зробили нормальну охорону, щоб ми розуміли, що у безпеці. Наприклад, коли я їду на виїзд, а Віка одна вдома. Мабуть, тому і купили собаку, щоб гавкала. Зараз все добре, налагоджено.

З першим будинком допоміг клуб. Нам дали рієлтора і ми поїхали. Ми жили за Ліверпулем, а тепер ближче до Манчестера. Спочатку жили у Зіни вдома деякий час, поки ремонт у нашому будинку робили", – розповів Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, Віталій перейшов у Евертон у січні 2022 року за 23,5 млн євро.

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