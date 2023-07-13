"Мы только переехали и тогда как раз ограбили Канселу и Линделефа. Мы приехали к Зине в гости, они рассказывали эти истории, а мы как раз сняли дом и попросили сделать охрану.

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Там пароль для охраны еще остался от старых владельцев и мы хотели, чтобы нам сделали нормальную охрану, чтобы мы понимали, что в безопасности. Например, когда я еду на выезд, а Вика одна дома. Видимо, поэтому и купили собаку, чтобы лаяла. Сейчас все хорошо, налажено.

С первым домом помог клуб. Нам дали риелтора и мы поехали. Мы жили за Ливерпулем, а теперь ближе к Манчестеру. Сначала жили у Зины дома некоторое время, пока ремонт в нашем доме делали", – рассказал Миколенко в интервью YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, Виталий перешел в Эвертон в январе 2022 года за 23,5 млн евро.

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