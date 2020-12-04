Захисник Баварії Альфонсо Девіс став футболістом року в себе на батьківщині.

Ця нагорода стала першою в кар'єрі для юного канадця, повідомляє прес-служба збірної Канади. Раніше Альфонсо став першим представником своєї країни, який став тріумфатором Ліги чемпіонів.

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"Бачити, чого досягнув Девіс в цьому році, – це натхнення для нового покоління гравців", – прокоментував нагороду наставник збірної Джон Хердман.

Зазначимо, що Девіс провів 8 матчів у складі Баварії в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист. Наразі Альфонсо відновлюється від травми, якої зазнав у матчі 5-го туру Бундесліги проти Айнтрахта.

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