Півзахисники Борусії М Деніс Закарія та Флоріан Нойхаус потрапили у список інтересів Баварії, повідомляє журналіст Sport Bild Крістіан Фальк у Twitter.

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Мюнхенці планують розпочати діалог з Борусією ближче до літнього трансферного вікна. За даними авторитетного порталу transfermarkt Деніс оцінюється в 40 млн євро, Флоріан – 28 млн.

Нагадаємо, Борусія М змагається з Шахтарем у груповому етапі Ліги чемпіонів, за сумою двох матчів німецький клуб знищив "гірників" з рахунком 10:0.

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