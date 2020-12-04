Защитник Баварии Альфонсо Дэвис стал футболистом года у себя на родине.

Эта награда стала первой в карьере для юного канадца, сообщает пресс-служба сборной Канады. Ранее Альфонсо стал первым представителем своей страны, став триумфатором Лиги чемпионов.

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"Видеть то, чего достиг Дэвис в этом году, – это вдохновение для нового поколения игроков", – прокомментировал награду наставник сборной Джон Хердман.

Отметим, что Дэвис провел 8 матчей в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив 1 ассист. Сейчас Альфонсо восстанавливается от травмы, которую получил в матче 5-го тура Бундеслиги против Айнтрахта.

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