Ліга чемпіонів, 5 тур

Група А

Локомотив Москва – Зальцбург – 1:3

Голи: Міранчук, 79 (пен) – Беріша, 28, 41, Адейємі, 81

Атлетіко – Баварія – початок о 22:00

Група С

Марсель – Олімпіакос – початок о 22:00

Порту – Манчестер Сіті – початок о 22:00

Група D

Аталанта – Мітьюлланд – початок о 22:00

Ліверпуль – Аякс – початок о 22:00.

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У Москві зустрічалися аутсайдери квартету А – Локомотив та Зальцбург. Обидві команди, принаймні, до матчу Атлетіко – Баварія зберігали шанси на плей-офф, але як росіянам, так і австрійцям потрібні були виключно 3 очки. Особливо це стосувалося Зальцбурга, який у 4-х турах набрав лише одне очко, розписавши вдома мирову з Локомотивом у першому турі – 2:2.

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Саме гостям вдалося відкрити рахунок на 28-й хвилині. Беріша виявився найспритнішим у метушні в штрафному Локо та ударом у ближній кут змусив Гільєрме капітулювати. Перед перервою Зальцбург забив вдруге. Беріша оформив дубль, скориставшись жахливою грою росіян у захисті. У другому таймі Міранчук з пенальті скоротив відставання, але майже одразу Зальцбург провів швидку контратаку та відправив у сітку воріт Локо третій м'яч. У підсумку, 1:3 – австрійська команда здобула першу перемогу в груповому турнірі та піднялася на 3 місце. У Зальцбурга 4 очки та матч домашній матч проти Атлетіко в останньому турі. Локомотив опустився на останню сходинку – 3 пункти.

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