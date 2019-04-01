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Девіч: Після переходу у Вадуц розумів, що навряд чи мене викличуть в збірну України

1 квітня 22:53 130 Читать на русском
Девіч: Після переходу у Вадуц розумів, що навряд чи мене викличуть в збірну України
Марко Девіч / фото: ФК Сабах

Екс-форвард Металіста і Шахтаря Марко Девіч оцінив свої шанси на потрапляння до складу збірної України.

 

"Чи міг би Девіч допомогти збірній України? Не знаю... Коли я був у Рубіні, коли не викликали, я думаю, що так. Зараз зрозуміло, що чемпіонат Азербайджану – не те місце, щоб грати в збірній. Не той рівень, на якому хоче Шевченко, щоб грали футболісти.

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Не знаю, як би я зараз допоміг. Можливо, на якихось 15-20 хвилин десь вийти. Я завжди поруч, якщо потрібно допомогти, якщо мене потрібно запросити до збірної. Але після переходу у Вадуц було зрозуміло, що навряд чи мене ще колись викличуть.

Зараз збірна Шевченка виглядає дуже добре. Багато хлопців грають за кордоном, це радує. Якщо буде трохи везіння, все буде добре. Думаю, збірна стає кращою і кращо.

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Сербія чи Україна? Знав, що буде таке питання. Я б хотів, щоб на Євро-2020 вийшли обидві команди", – сказав Девіч в ефірі YouTube-каналу Вацко Live.

Теги
Збірна України Українці за кордоном Україна - Сербія Марко Девіч Марко Девіч Україна Україна
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