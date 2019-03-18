Девіч отримав другу червону картку в Азербайджані – одноклубник відтягував форварда від арбітра

Колишній нападник Металіста і Шахтаря Марко Девіч знову був вилучений в матчі чемпіонату Азербайджану.

Чемпіонат Азербайджану, 21 тур

Сабах – Сумгаїт – 1:1

Гол: Ейюбов, 77 – Маммадов, 40

Вилучення: Девіч, 28

В поєдинку проти Самгаїла Марко покинув поле вже в середині першого тайму. Нападник отримав першу жовту картку за симуляцію, після чого вирішив висловити арбітру своє обурення, за що рефері показав Девічу ще одне попередження.

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Нагадаємо, на початку лютого Марко вже був вилучений з поля, теж отримавши дві жовті картки в матчі з Габалою.

В нинішньому сезоні Девіч провів у чемпіонаті Азербайджану 8 матчів, в яких забив 7 голів.

Епізод із вилученням Девіча на відео, починаючи з 1:25