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Девіч розповів, чи шкодує про рішення обрати збірну України замість Сербії

20:56 874 Читать на русском
Девіч розповів, чи шкодує про рішення обрати збірну України замість Сербії
Марко Девіч / Фото УАФ

Екс-форвард збірної України Марко Девіч оцінив рівень команди Шевченка перед матчем відбору до Євро-2020 проти Португалії.

"Зараз позитивно оцінюю рівень збірної України. Раніше вона була всім відома фізичною підготовкою, а тепер грає першим номером. Це мене тішить. Є якісні гравці.

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Чи шкодую я, що свого часу обрав збірну України замість Сербії? Звичайно, ні. Радомір Антіч (екс-тренер сербської національної команди – прим.) мені телефонував і казав, що розраховував на мене, але я вже збирався дебютувати за українців", – сказав Девіч у програмі "Профутбол".

Зараз 35-річний форвард виступає за сербський Вождовац та має намір зав'язати з футболом найближчим часом.

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Теги
Збірна України Україна Україна Українці за кордоном Вождовац Вождовац Марко Девіч Марко Девіч Сербія Сербія
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