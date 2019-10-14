Девич рассказал, жалеет ли о решении выбрать сборную Украины вместо Сербии

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич оценил уровень команды Шевченко перед матчем отбора к Евро-2020 против Португалии.

"Сейчас положительно оцениваю уровень сборной Украины. Ранее она была всем известна физической подготовкой, а теперь играет первым номером. Это меня радует. Есть качественные игроки.

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Жалею ли я, что в свое время выбрал сборную Украины вместо Сербии? Конечно, нет. Радомир Антич (экс-тренер сербской национальной команды – прим.) мне звонил и говорил, что рассчитывал на меня, но я уже собирался дебютировать за украинцев", – сказал Девич в программе "Профутбол".

Сейчас 35-летний форвард выступает за сербский Вождовац и намерен завязать с футболом в ближайшее время.

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