Девіч оголосив, коли завершить кар'єру

Колишній форвард збірної України Марко Девіч поділився враженнями від роботи Андрія Шевченка на посаді головного тренера "жовто-синіх" та розповів про плани щодо подальшої ігрової кар'єри.

"Для мене було великим задоволенням грати з Шевченком. Його досягнення говорять за нього. Саме ім'я Андрія Шевченка – це мотивація для футболістів збірної України грати в футбол.

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За кого вболіватиму в матчі Сербія – Україна? За цікавий футбол. Хочу, щоб і Сербія, і Україна були на Євро-2020. Я впевнений, підопічні Тумбаковіча будуть доводити, що фіаско на виїзді було випадковістю. Насправді, це був великий удар і шок для команди. Щоправда, колектив Шевченка тоді зіграв чудово.

Виступи за нову команду? Все нормально, я граю в Сербії, у Вищій лізі. На 99% я впевнений, що це мій останній сезон у футбольній кар'єрі", – розповів Девіч в ефірі передачі Профутбол.

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