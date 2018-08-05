Девич перешел в Сабах

Украинский форвард сербского происхождения Марко Девич стал игроком азербайджанского Сабаха.

Сабах на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Марко Девича. Контракт рассчитан на 2 года. В новом клубе Марко будет выступать под 9 номером.

Девич: Карьеру завершать не собираюсь

Последним клубом игрока был Вадуц с Лихтенштейна, за который он забил 16 голов в 33 матчах.

В Сабаха уже выступает украинский полузащитник Виталий Квашук.