Девич перешел в Сабах

Англия — 16:21 155
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Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018, без Зинченко
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Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины, – СМИСборная Украины — 15:34 106
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"Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина" – украинец порвал испанские соцсети во время матча с ЮвентусомИспания — 14:41 688
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Роналду уже установил фантастический рекорд в Ювентусе – сам клуб не ожидал такогоИталия — 14:15 698
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Супряга попал в сферу интересов Динамо и Манчестер Сити, – ДинамоманияПервая лига — 13:48 432
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