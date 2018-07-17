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Квашук перейшов у Сабах

18:09 6 Читать на русском
Квашук перейшов у Сабах
Віталій Квашук / ФК Сабах

Український півзахисник Віталій Квашук продовжить кар'єру в азербайджанському Сабаху.

Сабах на своєму офіційному сайті повідомив про підписання півзахисника Віталія Квашука. Контракт розрахований на 3 роки.

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Футболіст є вихованцем київського Динамо, також в Україні виступав за Металлург Донецьк, Зорю та Олімпік. Загалом в УПЛ зіграв 1 поєдинок.

Також хавбек встиг пограти в чемпіонаті Білорусі за Торпедо БелАЗ та Неман. У цьому чемпіонаті Квашук забив 7 голів та віддав 6 асистів.

Теги
Трансфери Сабах Світ Віталій Квашук Віталій Квашук
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