Квашук перейшов у Сабах

Український півзахисник Віталій Квашук продовжить кар'єру в азербайджанському Сабаху.

Сабах на своєму офіційному сайті повідомив про підписання півзахисника Віталія Квашука. Контракт розрахований на 3 роки.

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Футболіст є вихованцем київського Динамо, також в Україні виступав за Металлург Донецьк, Зорю та Олімпік. Загалом в УПЛ зіграв 1 поєдинок.

Також хавбек встиг пограти в чемпіонаті Білорусі за Торпедо БелАЗ та Неман. У цьому чемпіонаті Квашук забив 7 голів та віддав 6 асистів.