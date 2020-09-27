Шахтар зустрічався з Олімпіком у 4 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Олімпік на Футбол 24.

Шахтар перервав свою триматчеву серію без перемог, "жертвою" гравців донецького клубу стали земляки з Олімпіка.

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Для впевненої перемоги "гірникам" вистачило три хвилини у другому таймі, за які підопічні Каштру відзначились двома голами. Відкрив рахунок Віктор Коваленко, а подвоїв перевагу чинного чемпіона України Жуніор Мораєс.

Після 4-х турів Шахтар розташувався на третій сходинці з 8-ма очками, Олімпік – 8-й.

Шахтар здобув важку перемогу над Олімпіком, перервавши невдалу серію