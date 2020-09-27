Шахтар – Олімпік – 2:0 –відео голів та огляд матчу
19:58 - Читать на русском
Шахтар зустрічався з Олімпіком у 4 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Олімпік на Футбол 24.
Шахтар перервав свою триматчеву серію без перемог, "жертвою" гравців донецького клубу стали земляки з Олімпіка.
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Для впевненої перемоги "гірникам" вистачило три хвилини у другому таймі, за які підопічні Каштру відзначились двома голами. Відкрив рахунок Віктор Коваленко, а подвоїв перевагу чинного чемпіона України Жуніор Мораєс.
Після 4-х турів Шахтар розташувався на третій сходинці з 8-ма очками, Олімпік – 8-й.
Шахтар здобув важку перемогу над Олімпіком, перервавши невдалу серію
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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