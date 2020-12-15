"ФК Десна за порядок і спокій в Чернігові! ЗМІ зробили вже кілька запитів до нашого клубу щодо нещодавних подій на стадіоні імені Гагаріна.

"У**буй звідси": керівника стадіону Десни побили і вкинули у сміттєвий бак

Для нас це теж було несподіванкою, і ми самі хотіли розібратися в ситуаціі, тому клуб взяв паузу і відразу нічого не коментував. Тепер ми можемо заявити, що справжні вболівальники та фанати клубу не мають відношення до протиправних подій на стадіоні. Люди із символікою нашого клубу вчиняли протизаконні дії проти в.о. директора стадіону. Але що це за люди, то вже мають ідентифікувати правоохоронні органи.

ФК Десна завжди виступає за порядок. Конфліктні ситуації мають вирішуватися лише в правовому полі. Ми розвиваємо спорт, і ми зацікавлені в тому, щоб Чернігів був привабливим містом для вболівальників та туристів. Чернігів – місто яке розвивається, місто, яке заслуговує на повагу, і ми від себе будемо вносити позитив в розвиток рідного Чернігова.

Чернігів вже представлений в єврокубках, Десна і зараз посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Бронзові історичні нагороди найвищого дивізіону можуть стати чудовим подарунком жителям нашого міста", – йдеться у заяві клубу на офіційній сторінці у Facebook.

"Не хочу слухати ці плаксиві розмови" або Чому доля Динамо в Лізі Європи залежить від рішення Луческу