Колос програв 4 попередні матчі та поїхав у Чернігів в статусі аутсайдера. Хід поєдинку повністю виправдовував передматчеві прогнози – Десна домінувала. Статистика першого тайму – 6:0 за ударами. Гостей рятувала неточність Безбородька та Волинець, який потягнув постріл Цимбалюка.

По перерві Десна продовжила атакувати та навіть забила гол. Волинець парирував складний удар Завійського, а Безбородько зіграв на добиванні. Однак судді скасували взяття воріт через офсайд. А через кілька хвилин Десна залишилася в меншості, коли Селін отримав червону за фол на Ільїні.

Отримавши чисельну більшість, Колос заграв сміливіше. Тренерський штаб також відреагував на зміну ситуації та випустив в атаку Сітчінаву. Грузин швидко виправдав довіру – скористався провалом правого краю Десни та відкрив рахунок у зустрічі.

Десна у меншості мала всі шанси відігратися. Тотовицький самотужки обіграв половину гостьової команди і вийшов на ударну позицію, але не влучив у ціль. Сафонов на стандарті впритул розстрілював ворота, але знову чудово зіграв Волинець.

Колос втримав перемогу, перервав невдалу серію, набрав 14 очок і піднявся на 10 місце. Десна з 21 балом залишилася сьомою в УПЛ. У компенсований час після фолу Дієго склади стали рівними, але Десна вже не мала часу на порятунок.

Ворскла розбила Маріуполь з 2+2 Тілля і грубими ляпами голкіпера – полтавці наздогнали СК Дніпро-1 на третій сходинці