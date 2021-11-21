Колос проиграл 4 предыдущих матча и ехал в Чернигов в статусе аутсайдера. Ход поединка полностью оправдывал предматчевые прогнозы – Десна доминировала. Статистика первого тайма – 6:0 по ударам. Гостей спасала неточность Безбородько и Волынец, который потянул выстрел Цымбалюка.

После перерыва Десна продолжила атаковать и даже забила гол. Волынец парировал сложный удар Завийского, а Безбородько сыграл на добивании. Однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. А через несколько минут Десна осталась в меньшинстве, когда Селин получил красную за фол на Ильине.

Получив численное большинство, Колос заиграл смелее. Тренерский штаб также отреагировал на изменение ситуации и выпустил в атаку Ситчинаву. Грузин быстро оправдал доверие – воспользовался провалом правого края Десны и открыл счет во встрече.

Десна в меньшинстве имела все шансы отыграться. Тотовицкий самостоятельно обыграл половину гостевой команды и вышел на ударную позицию, но не попал в цель. Сафонов на стандарте в упор расстреливал ворота, но снова отлично сыграл Волынец.

Колос удержал победу, прервал неудачную серию, набрал 14 очков и поднялся на 10 место. Десна с 21 баллом осталась седьмой в УПЛ. В компенсированное время после фола Диего составы стали равными, но у Десны уже не было времени на спасение.

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