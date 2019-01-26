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Десна у спарингу перемогла Приштину із Косова

19:20 66 Читать на русском
Десна у спарингу перемогла Приштину із Косова
Десна у спарингу перемогла Приштину / Фото ФК Десна

Десна провела черговий товариський матч в рамках зимових зборів.

Контрольні матчі

Десна – Приштина – 1:0

Гол: Слінкін, 53

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Десна мінімально здолала Приштину із Косова. Єдиний гол у матчі записав на себе захисник чернігівської команди Андрій Слінкін.

Склад Десни: (1-й тайм) Татаренко, Люлька, Гітченко, Імереков, Нємчанінов, Огіря, Мостовий, Хльобас, Волков, Старенький, Аршакян.

(2-й тайм) Паст, Фаворов Д., Ульянов, Гітченко, Слінкін, Огіря (Фаворов А., 59), Якимів, Філіппов (Картушов, 75), Амеді (Банасевич, 75), Сергійчук, Безбородько (Беліч, 83).

Теги
Зимові збори Приштина Приштина Десна Десна Товариські матчі
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