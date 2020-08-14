Десна обіграла Олімпік у спарингу – вундеркінд Шахтаря відзначився дебютним голом

Десна та Олімпік провели товариський матч в рамках підготовки до нового сезону УПЛ.

Товариський матч

Десна – Олімпік – 2:0

Голи: Мудрик, 34, Будківський, 90

Десна офіційно допущена до матчів Ліги Європи

Десна на куражі після недавньої перемоги над Динамо цього разу легко впоралась з Олміпіком.

Орендований хавбек Шахтаря Михайло Мудрик відкрив рахунок, забивши свій дебютний гол за чернігівську команду. А закріпив успіх Пилип Будківський, який подвоїв перевагу перед фінальним свистком.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Десна прийматиме Зорю, а Динамо екзаменуватиме Олімпік. Новий сезон стартує 22 серпня.

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