toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Десна обіграла Олімпік у спарингу – вундеркінд Шахтаря відзначився дебютним голом

20:09 - Читать на русском
Десна обіграла Олімпік у спарингу – вундеркінд Шахтаря відзначився дебютним голом
Олімпік – Десна / Фото ФК Олімпік

Десна та Олімпік провели товариський матч в рамках підготовки до нового сезону УПЛ.

Товариський матч

Десна – Олімпік – 2:0

Голи: Мудрик, 34, Будківський, 90

Десна офіційно допущена до матчів Ліги Європи

Десна на куражі після недавньої перемоги над Динамо цього разу легко впоралась з Олміпіком.

Орендований хавбек Шахтаря Михайло Мудрик відкрив рахунок, забивши свій дебютний гол за чернігівську команду. А закріпив успіх Пилип Будківський, який подвоїв перевагу перед фінальним свистком.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Десна прийматиме Зорю, а Динамо екзаменуватиме Олімпік. Новий сезон стартує 22 серпня.

Динамо – Десна: Луческу вперше програв – диво-асист "шахтаря" Мудрика, сумнівний пенальті, шоу Циганкова, 3 розчарування

blog_ava
Суркіс розкрив бюджет і справжні джерела доходів Динамо
12:10
17410
Теги
Товариські матчі Михайло Михайло Мудрик Товариські матчі Олімпік Олімпік Десна Десна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Гармаш тренується в загальній групі Динамо
    Україна — 18:583277 Гармаш тренується в загальній групі Динамо
38
хв
Барселона
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?