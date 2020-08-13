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Десна офіційно допущена до матчів Ліги Європи

22:35 - Читать на русском
Десна офіційно допущена до матчів Ліги Європи
Фото ФК Десна

У таборі чернігівської команди сьогодні ще одне невеличке свято.

Десна отримала офіційний документ від УЄФА, де зазначається, що підопічні Олександра Рябоконя допущені до єврокубкових змагань, повідомляє сайт клубу.

Десна підписала досвідченого нападника

Нагадаємо, для чернігівців це буде дебют у Лізі Європи, вони стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду. Керівництво клубу раніше заявляло, що матчі ЛЄ проводитимуть у Києві.

За підсумками минулого сезону чемпіонату України Десна посіла 4-ту сходинку у турнірній таблиці.

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