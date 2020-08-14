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Десна обыграла Олимпик в спарринге – вундеркинд Шахтера отметился дебютным голом

20:12 - Читати українською
Десна обыграла Олимпик в спарринге – вундеркинд Шахтера отметился дебютным голом
Олимпик – Десна / Фото ФК Олимпик

Десна и Олимпик провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.

Товарищеский матч

Десна – Олимпик – 2:0

Голы: Мудрик, 34, Будкивский, 90

Десна официально допущена к матчам Лиги Европы

Десна на кураже после недавней победы над Динамо на этот раз легко справилась с Олмипиком.

Арендованный хавбек Шахтера Михаил Мудрик открыл счет, забив свой дебютный гол за черниговскую команду. А закрепил успех Филипп Будковский, который удвоил преимущество перед финальным свистком.

Напомним, в первом туре УПЛ Десна будет принимать Зарю, а Динамо экзаменовать Олимпик. Новый сезон стартует 22 августа.

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Товарищеские матчи Михаил Михаил Мудрик Товарищеские матчи Олимпик Олимпик Десна Десна
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