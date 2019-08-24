Десна несподівано розгромила Олександрію та піднялася на 2-е місце

Десна обіграла Олександрію в рамках 5-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

До звітного поєдинку суперники підійшли у безпосередній близькості в турнірній таблиці. У Десни було 7 очок, а в Олександрії – 6.

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Зі стартовим свистком господарі забрали м'яч під свій контроль, але гостроти біля воріт суперника створити не змогли. Натомість "сіверяни" доводили свої атаки до логічного завершення. Однак з ударом Калітвінцева впорався Паньків, а Безбородько, пробиваючи в падінні через себе, не влучив у площину. На 17-й хвилині Гітченко таки відправив м'яч у сітку воріт Олександрії, але арбітри зафіксували порушення правил.

Згодом підопічним Володимира Шарана вдалося заграти активніше попереду, але до кінця першого тайму рахунок так і не змінився.

Відразу після перерви господарі залишилися в меншості. Мірошниченко грубо зіграв проти Артема Фаворова у власному штрафному, за що отримав другу жовту картку. Брат хавбека Десни – Денис – влучно реалізував пенальті.

В середині другого тайму чернігівці збільшили свою перевагу. Після грубої помилки Дубри Кузик вийшов один-на-один з Паньківим і точно пробив повз голкіпера, який покинув ворота. Після цього ініціативою знову заволоділи господарі, але відквитати бодай один м'яч їм не вдалося. Натомість гості довели справу до розгрому. Філіппов сам увірвався до штрафного Олександрії і низом завдав точного удару.

Таким чином Десна набрала 10 очок та, як мінімум тимчасово, піднялася на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. В Олександрії залишилося 6 пунктів та 7-а сходинка.