Десна підходила до домашньої зустрічі з Рухом, маючи за плечима 3-матчеву безвиграшну серію з двома поспіль розгромами по 0:4. Після бойової нічиї з Ворсклою у попередньому турі здалося, що чернігівці виходять з кризи, тож у поєдинку з львів'янами господарі вважались фаворитами – втім, суперник у них був непростим. Команда Леоніда Кучука демонструвала не дуже яскравий футбол, але тиждень тому відібрала очки у Зорі.

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Матч розпочався для сіверян дуже важко. Вже на 9-й хвилині вони втратили Сафронова, якому Борячук у боротьбі розбив обличчя – замість нього в оборону довелося випускати Ковтуна. Ще за дві хвилини все той же Борячук забив гол, однак його скасували через офсайд. В першій третині першого тайму гості володіли м'ячем 72% ігрового часу.

Доволі швидко Десні вдалося перехопити ініціативу. Команда володіла територіальною перевагою й часто виходило на периметр штрафного, але львів'янам вдавалося відбиватись від атак господарів. До 33-ї хвилини вболівальники не побачили жодного удару по воротах, а на 34-й по них таки вистрілив Бойчук – втім, хавбеку "жовто-чорних" забракло точності. Куди небезпечніше на 41-й хвилині пробивав Федорчук, який зі стандарту закрутив м'яч у дев'ятку. Сфера пролетіла поруч з хрестовиною.

Перед самим свистком на перерву Десна таки організувала свій перший момент. І який! Ковтун метрів з шести замкнув подачу з лівого флангу від Болбата, пробивши у під ліву стійку, але Паньків парирував – Безбородько ж, спіймав відскок, прострілив з краю штрафного. М'яч ледь не залетів у ворота, а Тотовицькому в останню мить не дали замкнути. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

У роздягальні Олександр Рябоконь провів заміну Безбородька на Будківського. Другий тайм розпочався з рясної зливи та атак сіверян: до 49-ї хвилини вони провели три кутових, одни з яких завершився замиканням Будківського – Пилип у ворота не влучив. На 54-й Десна заробила стандарт, подачу з якого кулаками вибив Паньків. Калітвінцев після цього вистрілив з-за меж штрафного, але голкіпер спіймав м'яч. Рух в цей період нічим не відповідав.

Втім, поступово гості вирівняли хід гри, причому підопічним Леоніда Кучука вдалося огризнутись двома непоганими моментами. Так, на 59-й хвилині Притула потужно пробив з дальньої дистанції, змусивши Мисака парирувати перед собою (втім, нікого не було на добиванні), а на 68-й контратака львів'ян завершилась вриванням Борячука на правий край карного майданчика. Андрій вистрілив у ближній кут, але вийшло трохи неточно. Тиск Десни в цей період не відчувався взагалі, хоча чернігівці володіли м'ячем 65% ігрового часу.

Після моменту Борячука команди просто зупинилися. Чернігівці продовжували володіти ініціативою, але темп гри був вкрай низьким. Рух же старався відповідати контратаками, але жодну з них не можна було назвати хоча б перспективною. Вихід свіжих Волошина, Завійського, Чича та Ляха аж ніяк не допоміг розворушити поєдинок.

Наприкінці зустрічі обидва колективи прокинулись. Причому першим це зробив Рух, який забив гол на 86-й хвилині Кондраков отримав передачу за спину, опинився перед Мисиком і пробив точно під дальню стійку – гол! Втім, його скасували через офсайд. Десна огризнулася подачею, яку вибили на Волошина – Вікентій одразу вистрілив метрів з 20-ти у порожній ближній кут, однак точності йому забракло. Здавалося, що все завершиться нульовою нічиєю.

Втім, на 90-й хвилині Завійський перехопив м'яч на правому краю штрафного після невдалого падіння Ляха, подавши точно на Тотовицького – Андрій же головою замкнув у правий нижній кут. 1:0! Цей гол виявився переможним. Часу на камбек у Руха вже не було.

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