"Десна буде жити": президент сіверян відреагував на чутки про борги
Президент чернігівської Десни Володимир Левін розповів про фінансове становище середняка вітчизняної Прем'єр-ліги.
"Слухайте, завжди все добре. Що може бути не так? Все буде завжди добре.
Гравці Десни звернулись в КДК УАФ через заборгованості щодо зарплати, – ЗМІ
Якщо раптом виникають запитання, погляньте статистику решти всіх клубів. Бувають якісь тимчасові проміжки... Пишіть: "Десна буде жити, все буде добре". Більше коментарів не даю", – заявив функціонер у розмові з FanDay.
Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про звернення гравців Десни до компетентних органів УАФ щодо невчасних виплат. Раніше керманич сіверян Олександр Рябоконь підтвердив затримку зарплат футболістів.
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