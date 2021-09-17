"Слухайте, завжди все добре. Що може бути не так? Все буде завжди добре.

Гравці Десни звернулись в КДК УАФ через заборгованості щодо зарплати, – ЗМІ

Якщо раптом виникають запитання, погляньте статистику решти всіх клубів. Бувають якісь тимчасові проміжки... Пишіть: "Десна буде жити, все буде добре". Більше коментарів не даю", – заявив функціонер у розмові з FanDay.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про звернення гравців Десни до компетентних органів УАФ щодо невчасних виплат. Раніше керманич сіверян Олександр Рябоконь підтвердив затримку зарплат футболістів.

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