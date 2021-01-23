"Змінюються у нас суперники. Була домовленість з Шерифом на 7 лютого, але вони не виїхали. Також поки не знайшли суперника на 4 лютого.

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Поки що залишаються: 25 січня – Партизан, 30-го – Шкендія, 31-го – Локомотив Ташкент. Також плануємо зіграти з Агробізнесом. 7 лютого замість Шерифа напевно буде Кайсар і 9-го – Локомотив Тбілісі. Ось такі спаринги.

Один легіонер повинен бути, є попередня домовленість, чекаємо. Можливо, з'явиться вже сьогодні-завтра і з понеділка буде підписаний контракт. Це лівоногий захисник, який може грати в центрі і на фланзі. Але поки не підписали – краще не будемо озвучувати", – сказав Рябоконь у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вчора, 22 січня, Десна прибула на зимовий збір до Туреччини, де готуватиметься до другої частини сезону.

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