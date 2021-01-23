Півзахисник Десни Владислав Огіря продовжив угоду з клубом, повідомляє офіційна сторінка чернігівського клубу у соціальній мережі Facebook.

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Контракт капітана з "сіверянами" розрахований на 2 роки.

Нагадаємо, Огіря – вихованець луганського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у 2007 році у Зорі, в якій виступав до 2013 року. Після оренди в Олімпіку, підписав з донеччанами повноцінний контракт. Згодом перебрався в Олександрію.

До Десни приєднався у січні 2018 року, перейшовши з казахського Іртиша на правах вільного агента. У поточному сезоні провів за чернігівців 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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