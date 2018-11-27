Десна – Заря: матч официально перенесли в Киев

Матч 17-го тура УПЛ между черниговской Десной и луганской Зарей состоится на Оболонь-Арене.

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги Десна – Заря состоится в Киеве, на стадионе Оболонь-Арена.

В Украине ввели военное положение: как это может повлиять на футбол

"Система подогрева на стадионе имени Гагарина в Чернигове еще не функционирует в полноценном режиме. Поэтому, учитывая погодные условия, а также рекомендации правоохранительных органов, в связи с ведением военного положения в Черниговской области, было принято решение провести матч в Киеве", – сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Поединок состоится в субботу, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. Болельщиков приглашают посмотреть матч на трибунах совершенно бесплатно.

Шахтер оторвался от Динамо несмотря на ничью, Александрия сделала заявку на "серебро" и Лигу чемпионов – выводы 16 тура УПЛ