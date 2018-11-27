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Десна – Заря: матч официально перенесли в Киев

08:20 81 Читати українською
Десна – Заря: матч официально перенесли в Киев
Десна – Заря / Фото: соцсети

Матч 17-го тура УПЛ между черниговской Десной и луганской Зарей состоится на Оболонь-Арене.

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги Десна – Заря состоится в Киеве, на стадионе Оболонь-Арена.

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"Система подогрева на стадионе имени Гагарина в Чернигове еще не функционирует в полноценном режиме. Поэтому, учитывая погодные условия, а также рекомендации правоохранительных органов, в связи с ведением военного положения в Черниговской области, было принято решение провести матч в Киеве", – сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Поединок состоится в субботу, 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. Болельщиков приглашают посмотреть матч на трибунах совершенно бесплатно.

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Украина17 тур

Десна - Заря: Суббота 01 декабря 2018

Десна
до матча
4
дн
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3
час
:
48
мин
Заря
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