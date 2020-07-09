Десна – Шахтар: одразу п'ятеро гравців донецького клубу займались індивідуально

Донецький Шахтар провів тренування перед поєдинком 30-го туру УПЛ проти Десни.

Маркос Антоніо, Коваленко, Хочолава, Ісмаїлі та Бондар займались окремо від загальної групи, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Зазначимо, що "гірники" тренувались без трьох лідерів – Матвієнка, Марлоса та Мораєса – які вирушили у відпустку.

Нагадаємо, що Шахтар оформив чемпіонство ще у 27-му турі УПЛ, а Десна змагається із Зорею та Динамо за друге місце. Матч Десна – Шахтар запланований на 12 липня, початок о 19:30.

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