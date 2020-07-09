toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ВОРСКЛА КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Десна – Шахтар: одразу п'ятеро гравців донецького клубу займались індивідуально

18:10 - Читать на русском
Десна – Шахтар: одразу п'ятеро гравців донецького клубу займались індивідуально
Маркос Антоніо та Валерій Бондар / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар провів тренування перед поєдинком 30-го туру УПЛ проти Десни.

 

Маркос Антоніо, Коваленко, Хочолава, Ісмаїлі та Бондар займались окремо від загальної групи, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар дав відпустку трьом лідерам за два тижні до завершення УПЛ

Зазначимо, що "гірники" тренувались без трьох лідерів – Матвієнка, Марлоса та Мораєса – які вирушили у відпустку.

Нагадаємо, що Шахтар оформив чемпіонство ще у 27-му турі УПЛ, а Десна змагається із Зорею та Динамо за друге місце. Матч Десна – Шахтар запланований на 12 липня, початок о 19:30.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

blog_ava
Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України
00:59
19268
Теги
Маркос Маркос Антоніо Десна - Шахтар Ісмаїлі Віктор Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Давид Давид Хочолава Валерій Валерій Бондар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Борнмут
20:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук