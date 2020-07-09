Десна – Шахтер: сразу пять игроков донецкого клуба занимались индивидуально

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"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка УкраїниКубок Украины — 13:00 4463
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"Всім монзуль на зло": Динамо виграло Кубок України та ощасливило ще два клуби, але соцмережі застерігають від провалуКубок Украины — 12:00 5876
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Карпаты официально исключены из УПЛУкраина — 11:48 27293
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Динамо – Ворскла: комитет арбитров УАФ оценил действия Монзуль в моменте с отмененным голом ШепелеваКубок Украины — 11:33 7895