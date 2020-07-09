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Десна – Шахтер: сразу пять игроков донецкого клуба занимались индивидуально

18:10 - Читати українською
Десна – Шахтер: сразу пять игроков донецкого клуба занимались индивидуально
Маркос Антонио и Валерий Бондарь / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел тренировку перед поединком 30-го тура УПЛ против Десны.

 

Маркос Антонио, Коваленко, Хочолава, Исмаили и Бондарь занимались отдельно от общей группы, информирует официальный сайт Шахтера.

Шахтер дал отпуск трем лидерам за две недели до завершения УПЛ

Отметим, что "горняки" тренировались без трех лидеров – Матвиенко, Марлоса и Мораеса – которые отправились в отпуск.

Напомним, что Шахтер оформил чемпионство еще в 27-м туре УПЛ, а Десна борется с Зарей и Динамо за второе место. Матч Десна – Шахтер запланирован на 12 июля, начало в 19:30.

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Теги
Маркос Маркос Антонио Десна - Шахтер Исмаили Виктор Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Давид Давид Хочолава Валерий Валерий Бондарь
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