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Десна – Шахтар: ФФУ підтвердила проведення матчу в Чернігові

21:42 215 Читать на русском
Десна – Шахтар: ФФУ підтвердила проведення матчу в Чернігові
Стадіон Десни / фото із соцмереж

Поєдинок 1 туру УПЛ Десна – Шахтар пройде 25 липня на чернігівському стадіоні імені Гагаріна.

ФФУ підтвердила, що поєдинок 1 туру УПЛ 2018/19 Десна – Шахтар пройде на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові. Про це інформує офіційний сайт Десни.

Сьогодні арену відвідали голова комітету ФФУ з питань стадіонів Геннадій Прокопович та адміністратор Шахтаря Сергій Матяж. За результатами інспекції було підтверджено, що поєдинок пройде у Чернігові.

Стала відома дата проведення матчу Динамо – Шахтар у рамках 3 туру УПЛ

Наразі на арені тривають заходи з усунення недоліків, виявлених при попередній перевірці, проте до старту сезону вони будуть усунуті.

Нагадаємо, матч Десна – Шахтар відбудеться 25 липня. Початок о 19:00.

Україна1 тур

Десна - Шахтар: Середа 25 липня 2018

Десна
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Шахтар
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Теги
ФФУ Стадіон ім. Ю. Гагаріна Десна - Шахтар Шахтар Шахтар Десна Десна
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