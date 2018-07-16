Десна – Шахтар: ФФУ підтвердила проведення матчу в Чернігові

Поєдинок 1 туру УПЛ Десна – Шахтар пройде 25 липня на чернігівському стадіоні імені Гагаріна.

ФФУ підтвердила, що поєдинок 1 туру УПЛ 2018/19 Десна – Шахтар пройде на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові. Про це інформує офіційний сайт Десни.

Сьогодні арену відвідали голова комітету ФФУ з питань стадіонів Геннадій Прокопович та адміністратор Шахтаря Сергій Матяж. За результатами інспекції було підтверджено, що поєдинок пройде у Чернігові.

Стала відома дата проведення матчу Динамо – Шахтар у рамках 3 туру УПЛ

Наразі на арені тривають заходи з усунення недоліків, виявлених при попередній перевірці, проте до старту сезону вони будуть усунуті.

Нагадаємо, матч Десна – Шахтар відбудеться 25 липня. Початок о 19:00.