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Стала відома дата проведення матчу Динамо – Шахтар у рамках 3 туру УПЛ

16 липня 06:30 8 Читать на русском
Стала відома дата проведення матчу Динамо – Шахтар у рамках 3 туру УПЛ
Динамо – Шахтар / Телеграф

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати і час початку матчів 3-го туру УПЛ.

Розклад матчів 3-го туру Прем'єр-ліги:

3 серпня (п'ятниця)

Динамо – Шахтар – 19:00

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4 серпня (субота)

Ворскла – Львів – 19:30
Зоря – Чорноморець – 19:30

5 серпня (неділя)

Карпати – Олімпік -– 17:00
Десна – Олександрія – 19:30
Арсенал-Київ – Маріуполь – 19:30

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо УПЛ
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