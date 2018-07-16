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Десна – Шахтер: ФФУ подтвердила проведение матча в Чернигове

21:42 45 Читати українською
Десна – Шахтер: ФФУ подтвердила проведение матча в Чернигове
Стадион Десны / фото из соцсетей

Поединок 1 тура УПЛ Десна – Шахтер пройдет 25 июля на черниговском стадионе имени Гагарина.

ФФУ подтвердила, что поединок 1 тура УПЛ 2018/19 Десна – Шахтер пройдет на стадионе имени Гагарина в Чернигове. Об этом информирует официальный сайт Десны.

Сегодня арену посетили председатель комитета ФФУ по вопросам стадионов Геннадий Прокопович и администратор Шахтера Сергей Матяж. По результатам инспекции было подтверждено, что поединок пройдет в Чернигове.

Стала известна дата проведения матча Динамо – Шахтер в рамках 3 тура УПЛ

Сейчас на арене продолжаются мероприятия по устранению недостатков, выявленных при предыдущей проверке, однако к старту сезона они будут устранены.

Напомним, матч Десна – Шахтер состоится 25 июля. Начало в 19:00.

Украина1 тур

Десна - Шахтер: Среда 25 июля 2018

Десна
до матча
8
дн
:
19
час
:
54
мин
Шахтер
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Теги
ФФУ Стадион им. Ю. Гагарина Десна - Шахтер Шахтер Шахтер Десна Десна
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