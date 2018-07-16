Десна – Шахтер: ФФУ подтвердила проведение матча в Чернигове

Поединок 1 тура УПЛ Десна – Шахтер пройдет 25 июля на черниговском стадионе имени Гагарина.

ФФУ подтвердила, что поединок 1 тура УПЛ 2018/19 Десна – Шахтер пройдет на стадионе имени Гагарина в Чернигове. Об этом информирует официальный сайт Десны .

Сегодня арену посетили председатель комитета ФФУ по вопросам стадионов Геннадий Прокопович и администратор Шахтера Сергей Матяж. По результатам инспекции было подтверждено, что поединок пройдет в Чернигове.

Стала известна дата проведения матча Динамо – Шахтер в рамках 3 тура УПЛ

Сейчас на арене продолжаются мероприятия по устранению недостатков, выявленных при предыдущей проверке, однако к старту сезона они будут устранены.

Напомним, матч Десна – Шахтер состоится 25 июля. Начало в 19:00.