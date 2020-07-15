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Десна – Олександрія: Головко визначив фаворита протистояння

15:48 - Читать на русском
Десна – Олександрія: Головко визначив фаворита протистояння
Десна – Олександрія / ФК Десна

Екс-захисник збірної України Олександр Головко назвав головний чинник, який стане вирішальним у матчі 31-го туру між Десною та Олександрією.

 

"Олександрії вже нічого втрачати у поточному чемпіонаті, тому вона у спокійному режимі готується до матчів плей-офф за єврокубки. Зараз команда Володимира Шарана грає краще, ніж відразу після карантину. Про це свідчить і остання гра олександрійців проти Динамо.

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Десні зараз складніше психологічно, тому що команда бореться за друге-третє місця і кожна помилка може бути фатальною. У цій грі складно буде обом командам. Хто виявиться майстернішим, той і буде святкувати успіх.

Зрештою, Десна – системна команда. Нею керує тренер, який вже пару років знає можливості своїх футболістів, вміє довести до підопічних свої принципи, які дозволяють команді добиватися відмінних результатів. Хоча ще не так давно Десна грала у Першій лізі, а зараз до останнього туру в УПЛ бореться за друге місце і має шанси навіть потрапити в Лігу чемпіонів. Так що успіх Десни не випадковий. У цьому заслуга і керівництва клубу, і тренерського штабу команди", – сказав Головко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 30-ти турів Десна з 55 очками посідає четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Зорі та Динамо на два і один пункт відповідно. Підопічні Шарана з 45 балами – п'яті.

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Володимир Володимир Шаран Десна - Олександрія Олександрія Олександрія Десна Десна Олександр Олександр Головко
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