Десна – Александрия: Головко определил фаворита противостояния

Экс-защитник сборной Украины Александр Головко назвал главный фактор, который станет решающим в матче 31-го тура между Десной и Александрией.

"Александрии уже нечего терять в текущем чемпионате, поэтому она в спокойном режиме готовится к матчам плей-офф за еврокубки. Сейчас команда Владимира Шарана играет лучше, чем сразу после карантина. Об этом свидетельствует и последняя игра александрийцев против Динамо.

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Десне сейчас сложнее психологически, потому что команда борется за второе-третье места и каждая ошибка может быть фатальной. В этой игре сложно будет обеим командам. Кто окажется мастеровитее, тот и будет праздновать успех.

В конце концов, Десна – системная команда. Ей руководит тренер, который уже несколько лет знает возможности своих футболистов, умеет довести до подопечных свои принципы, которые позволяют команде добиваться отличных результатов. Хотя еще не так давно Десна играла в Первой лиге, а сейчас до последнего тура в УПЛ борется за второе место и имеет шансы даже попасть в Лигу чемпионов. Так что успех Десны не случаен. В этом заслуга и руководства клуба, и тренерского штаба команды", – сказал Головко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 30-ти туров Десна с 55 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ, отставая от Зари и Динамо на два и один пункт соответственно. Подопечные Шарана с 45 баллами – пятые.

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