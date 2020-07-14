Нагорняк оцінив шанси Десни у матчі з Олександрією

Екс-півзахисник збірної України Сергій Нагорняк спрогнозував переможця пари Десна – Олександрія.

"У Десни ще є реальні шанси на п'єдестал, тому вона буде більше мотивована, аніж Олександрія.

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Бій в Чернігові буде серйозний. Віддам мінімальну перевагу команді Олександра Рябоконя", – сказав Нагорняк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 30-ти турів Десна з 55 очками посідає четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Зорі та Динамо на два і один пункт відповідно. Підопічні Шарана з 45 балами – п'яті.

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