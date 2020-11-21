В. о. головного тренера Львова Віталій Шумський розповів про підготовку до протистояння з Десною. Матч пройде в рамках 10 туру УПЛ.

"Працюємо в штатному режимі. Вже повернулися деякі збірники. Будемо сподіватися, що вони приїхали в оптимальних кондиціях. Хотіли зіграти товариську гру, але не знайшли суперника, адже Перша і Друга ліги грають. Тому пограли між собою, подивилися молодих хлопців.

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Продовжуємо готуватися до Десни. Це дуже серйозна команда. Там є багато досвідчених і молодих футболістів. Я вважаю Десну однією з найсильніших команд в Україні, її матчі це показали. Дуже важко підійматися з кінця турнірної таблиці, але ми налаштовуємо хлопців на позитив, і закликаємо не звертати увагу на турнірну таблицю", – сказав Віталій Шумський у коментарі Футбол News.

Зауважимо, Десна розташувалась на 4 місці у турнірній таблиці, Львів – на дні. Команди зіграють між собою вже завтра, 21 листопада, о 17:00.

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