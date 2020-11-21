И. о. главного тренера Львова Виталий Шумский рассказал о подготовке к противостоянию с Десной. Матч пройдет в рамках 10 тура УПЛ.

"Работаем в штатном режиме. Уже вернулись некоторые сборники. Будем надеяться, что они приехали в оптимальных кондициях. Хотели сыграть товарищескую игру, но не нашли соперника, ведь Первая и Вторая лиги играют. Поэтому поиграли между собой, посмотрели молодых ребят.

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Продолжаем готовиться к Десне. Это очень серьезная команда. Там есть много опытных и молодых футболистов. Я считаю Десну одной из сильнейших команд в Украине, ее матчи это показали. Очень трудно подниматься из конца турнирной таблицы, но мы настраиваем ребят на позитив, и призываем не обращать внимание на турнирную таблицу", – сказал Виталий Шумский в комментарии Футбол News.

Заметим, Десна расположилась на 4 месте в турнирной таблице, Львов – на дне. Команды сыграют между собой уже завтра, 21 ноября, в 17:00.

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