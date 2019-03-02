Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу

В матчі 20 туру УПЛ Десна приймає Динамо. Олександр Рябоконь та Олександр Хацкевич оголосили стартові склади команд.
Матч та онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24" розпочалась о 14:00. Наставники вже визначились із гравцями, які розпочнуть гру з перших хвилин.
Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ
До слова, вчора у матчі молодіжних команд Динамо розгромило Десну з рахунком 8:0.
Десна – Динамо: стартові склади команд
Десна: Литовка, Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Парцванія, Нємчанінов, Огіря, Мостовий, А. Фаворов, Картушов, Безбородько.
Запасні: Паст, Козак, Старенький, Слінкін, Сергійчук, Волков, Богданов.
Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Соль.
Запасні: Бущан, Сідклей, Кадар, Цітаішвілі, Гармаш, Русин, Алібеков