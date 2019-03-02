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Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу

13:50 1059 Читать на русском
Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу
Десна – Динамо: стартові склади команд / фото: ФК Динамо

В матчі 20 туру УПЛ Десна приймає Динамо. Олександр Рябоконь та Олександр Хацкевич оголосили стартові склади команд.

Матч та онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24" розпочалась о 14:00. Наставники вже визначились із гравцями, які розпочнуть гру з перших хвилин.

Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ

До слова, вчора у матчі молодіжних команд Динамо розгромило Десну з рахунком 8:0.

Десна – Динамо: стартові склади команд

Десна: Литовка, Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Парцванія, Нємчанінов, Огіря, Мостовий, А. Фаворов, Картушов, Безбородько.

Запасні: Паст, Козак, Старенький, Слінкін, Сергійчук, Волков, Богданов.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Шепелєв, Циганков, Соль.

Запасні: Бущан, Сідклей, Кадар, Цітаішвілі, Гармаш, Русин, Алібеков

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