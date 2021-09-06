Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький прокоментував інформацію про те, що Андрій Шевченко за п'ять років роботи у збірній України заробив 400 мільйонів гривень.

"Не підтверджую і не спростовую це число. Але десь воно відповідає дійсності. Загалом, так", – заявив Запісоцький в ефірі Великого футболу.

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ЗМІ повідомляли, що зарплатня 44-річного фахівця складала 2,5 млн євро на рік. Щоправда, фінансова складова контрактів асистентів Шевченка була дуже низькою, але точні цифри не уточнювались.

Нагадаємо, Андрій Миколайович покинув пост наставника збірної України 1 серпня цього року, він працював із "синьо-жовтими" з липня 2016-го. Найбільшим досягненням Шевченка за весь час роботи був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

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