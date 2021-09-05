Колишній наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко, схоже, не мав причин жалітись на фінансову складову свого контракту з УАФ.

Зарплатня фахівця у головній команді країни складала 2,5 млн євро (близько 80 мільйонів гривень) на рік, стверджує ТаТоТаке.

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Втім, за інформацією джерела, фінансова складова контрактів асистентів Шевченка була дуже низькою, але точні цифри не уточнюються. Андрій Миколайович покинув пост наставника збірної України 1 серпня цього року, він працював із "синьо-жовтими" з липня 2016-го.

Нагадаємо, найбільшим досягненням Шевченка за весь час роботи був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

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