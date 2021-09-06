Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал информацию о том, что Андрей Шевченко за пять лет работы в сборной Украины заработал 400 миллионов гривен.

"Не подтверждаю и не опровергаю это число. Но где-то оно соответствует действительности. В общем, да", – заявил Записоцкий в эфире Великого футболу.

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СМИ сообщали, что зарплата 44-летнего специалиста составляла 2,5 млн евро в год. Правда, финансовая составляющая контрактов ассистентов Шевченко была очень низкой, но точные цифры не уточнялись.

Напомним, Андрей Николаевич покинул пост наставника сборной Украины 1 августа этого года, он работал с "сине-желтыми" с июля 2016-го.

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